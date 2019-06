Monterotondo: arrestato uomo a Fiano Romano per violenza sessuale

- I carabinieri di Fiano Romano hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Roma, un 58enne, autotrasportatore, originario della provincia di Reggio Calabria, poiché doveva scontare la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di violenza sessuale consumato nel settembre del 2008 in danno di una sua collaboratrice.(Rer)