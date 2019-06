Ostia: controlli Cc su spiagge e lungomare, tre arresti e due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli a tappeto sul litorale ostiense da parte dei carabinieri con servizi organizzati sul lungomare, con il personale in divisa e in abiti civili, per garantire la sicurezza e la legalità anche ai vacanzieri. Al termine della giornata di ieri, i militari hanno arrestato tre persone e denunciate due. In particolare, un cittadino cileno è stato denunciato per furto aggravato e resistenza a Pubblico ufficiale dai carabinieri che, a piedi e in abiti civili, transitavano sul lungomare, all’altezza dello stabilimento balneare Village. I militari hanno notato a distanza in spiaggia una persona che, con fare circospetto, frugava in uno zaino riposto sotto un telo da mare vicino a un bagnante, per poi allontanarsi in maniera repentina. I due militari l’hanno inseguito e, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo, riuscendo a recuperare l’intera refurtiva che è stata restituita al turista; il ladro è stato denunciato al Tribunale di Roma. Sempre ad Ostia, i carabinieri della stazione hanno arrestato, in esecuzione dell’ordine di collocazione in comunità, un giovanissimo dimorante in via Antonio Forni in regime della misura di permanenza in casa per la violazione della disciplina di stupefacenti. (segue) (Rer)