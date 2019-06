Ostia: controlli Cc su spiagge e lungomare, tre arresti e due denunce (2)

- I carabinieri hanno, poi, arrestato altre 2 persone già in regime di detenzione domiciliare, un 37enne ad Acilia e un 41enne a Fiumicino, in esecuzione di altrettante ordinanze di revoca della misura degli arresti domiciliari e della contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere. I provvedimenti sono scaturiti a seguito delle reiterate violazioni dei detenuti alle prescrizioni imposte dal giudice, rilevate e segnalate dai Carabinieri durante i controlli; i due sono stati condotti presso alla casa circondariale di Roma Regina Coeli, dove continueranno a scontare la pena. I carabinieri della stazione di Ponte Galeria, infine, a conclusione di un’accurata attività investigativa, sono riusciti a identificare e denunciare al Tribunale di Roma due persone, con precedenti penali, disoccupati e residenti in via della Pisana, responsabili dell’aggressione avvenuta il 23 maggio scorso, nei confronti di un autista Atac della linea 808. Il conducente del mezzo pubblico aveva impedito l’accesso sul mezzo a due, poiché il loro cane era privo della museruola; i due, estremamente contrariati, hanno inveito e sputato contro l’autista, bloccando il mezzo per oltre mezz'ora, per poi andarsene a piedi indisturbati. I due violenti sono stati individuati e denunciati. Nell’ambito dell'attività svolta dai carabinieri di Ostia, con il personale del Nucleo antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri di Roma, sono stati ispezionati diversi esercizi commerciali del litorale. Al termine dei controlli un’attività di ristorazione ha evidenziato qualche violazione alla normativa igienico - sanitaria. Il locale è stato multato per 2mila euro. (Rer)