Messico: Unicef, oltre 15 mila bambini e giovani migranti nel primo quadrimestre

- Circa 15.500 bambini e giovani migranti sono stati registrati dalle autorità messicane per la migrazione nei primi quattro mesi dell'anno. Lo riferisce in una nota Unicef citando le ultime stime dell'Istituto nazionale per le Migrazioni, secondo le quali si tratta di 130 arrivi al giorno. La cifra, commenta l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Infanzia, rappresenta un aumento di oltre il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La maggior parte di questi bambini e giovani provengono da Honduras, Guatemala ed El Salvador, paesi - nota Unicef - dove il tasso di omicidi adolescenziali è tra i più alti al mondo. (segue) (Com)