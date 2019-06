Messico: Unicef, oltre 15 mila bambini e giovani migranti nel primo quadrimestre (2)

- Il Messico è stato per decenni un paese di origine, di transito e di destinazione per le famiglie in fuga dalla povertà, dalla violenza delle bande, dall'estorsione e dalle minacce di morte. Il paese nordamericano accoglie da tempo anche i migranti che sono stati rimpatriati dagli Stati Uniti e questi ritorni continueranno. Se non si affrontano le cause profonde di questi flussi migratori, è improbabile che la situazione cambierà. Ovunque si trovino e qualunque sia la loro storia, prosegue Unicef, questi bambini sono prima di tutto e soprattutto bambini. Hanno bisogno di essere protetti in tutte le fasi del loro viaggio migratorio. (segue) (Com)