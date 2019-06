Messico: Unicef, oltre 15 mila bambini e giovani migranti nel primo quadrimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicef invita in particolare tutti i paesi a privilegiare l'interesse superiore dei bambini nell'applicazione delle leggi e delle procedure in materia di immigrazione; a mantenere le famiglie unite; a trovare alternative alla detenzione dei bambini in base al loro status migratorio, come le famiglie affidatarie o le case famiglia. Un approccio di successo per la crisi migratoria in America centrale richiede l'impegno e il coordinamento di tutti i paesi coinvolti. Solo così potremo affrontare collettivamente le cause profonde della migrazione, identificare, realizzare e difendere le opportunità future per i bambini e i giovani e difendere i diritti dei bambini che migrano. (segue) (Com)