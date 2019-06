Messico: Unicef, oltre 15 mila bambini e giovani migranti nel primo quadrimestre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano di Sviluppo Globale che il Messico, ha coordinato insieme alla Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Eclac), può svolgere un ruolo importante nel rendere la migrazione facoltativa, piuttosto che inevitabile. L'Unicef è pronto a contribuire al piano, anche attraverso un programma che possa garantire una scolarizzazione sicura per 500 mila bambini in El Salvador, Honduras, Guatemala e Messico. Durante la mia missione ho incontrato il Presidente Andres Manuel López Obrador, il Ministro degli esteri Marcelo Ebrard e il Ministro degli interni Olga Sánchez Cordero e altri alti funzionari governativi, nonché rappresentanti del settore privato. Le nostre discussioni si sono concentrate sulla necessità di fornire ai giovani istruzione e competenze essenziali per il loro futuro, sul collegamento tra Generation Unlimited e Jovenes Construyendo el Futuro del Messico, sul lavoro dell'Unicef riguardo la situazione dei bambini vulnerabili in Messico e sulla crisi migratoria. (Com)