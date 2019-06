Immigrazione: Meloni (FdI), chiudere porti non basta contro scafisti, serve blocco navale

- "Più di 100 clandestini sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore, questa volta con il sistema della ‘nave madre’: una grande nave lascia nei pressi delle coste italiane dei gommoni e dei barchini carichi di clandestini e se ne va. La ‘chiusura dei porti’ non basta per fermare questi spregiudicati scafisti. Serve subito un blocco navale europeo per impedire ai barconi di partire. Basta perdere tempo". Così in un post su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (Ren)