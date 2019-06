Alba: al via cinema all'Arena, un mese di proiezioni

- Da martedì 25 giugno a giovedì 1 agosto 2019, la rassegna cinematografica Cinema all’arena proietta ad Alba (Cuneo) dodici film, scelti tra i titoli di maggior successo. L’arena Guido Sacerdote, con ingresso da via Accademia, apre tutti i martedì e giovedì, alle ore 21:45, per trascorrere un’estate al cinema con le migliori pellicole della stagione cinematografica internazionale in una location di grande fascino nel centro storico. La rassegna è organizzata dal Comune di Alba insieme al Cinecircolo Il Nucleo. Il costo è di 3,50 Euro. In caso di maltempo e di mancata proiezione di un film, lo stesso titolo sarà riproposto la domenica successiva alla data di programmazione. (segue) (Rpi)