Energia: terminal greco di Revythoussa assisterà la Bulgaria nelle forniture di Gnl

- Il 31 agosto il terminal sull’isola greca di Revythoussa riceverà il primo carico di gas naturale liquefatto (Gnl) destinato alla Bulgaria. La società Energico sarà la prima azienda bulgara a effettuare un approvvigionamento diretto di Gnl attraverso il terminal dislocato sull’isola per soddisfare il fabbisogno della Bulgaria. L'isolotto al largo della costa di Attica è l'unica struttura che consente la diversificazione del naturale fonti di gas per la Bulgaria che dipende quasi al 100 per cento dal gas russo. Meno di un anno dopo il potenziamento con un terzo serbatoio, il terminal del gas sull'isola di Revythousa sta confermando il suo ruolo strategico come fornitore del mercato balcanico. La diversificazione energetica sarà ancora più semplice quando nel 2020 inizierà il funzionamento del gasdotto Interconnettore Grecia-Bulgaria, insieme al gasdotto transadriatico (Tap).(Gra)