La settimana in pillole a Roma e nel Lazio - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Emergenza casa: donne incatenate in Campidoglio contro sgomberi- Aeroporto Fiumicino: Turandot e brani pop nei terminal per la Festa della musica- Veicoli elettrici: con E-Gap arrivano le ricariche su richiesta- Fiera di Roma: al via maxi concorso per navigator- Germania restituisce all'Italia testa di marmo di epoca romana- Ponza: mamma capodoglio e figlio morti a causa di una rete da pesca- Roma: cittadinanza onoraria al maestro Ezio Bosso- Città metropolitana di Roma: al via progetto "laghi sicuri"(Rer)