Immigrazione: Bernini (FI), taxi del mare esistono e vanno fermati

- "Il trucco della nave madre che trasborda migranti su imbarcazioni più piccole portate a traino, smascherato dall'operazione congiunta di polizia e uomini di Frontex, è la dimostrazione che i cosiddetti taxi del mare esistono, eccome, e che gli scafisti continuano a lucrare sulla pelle dei migranti per aggirare la politica dei porti chiusi”. Così in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. “Un traffico che va fermato – ha proseguito -, non solo perché è illegale, ma anche perché, sganciando i barchini a decine di miglia dalla costa, mette a rischio troppo spesso le vite di chi si mette nelle mani sbagliate per raggiungere l'Europa”. “La strada, dunque, non è favorire le partenze indiscriminate dalla Libia, ma stabilizzare quel Paese e individuare percorsi di ingresso legali – ha concluso Bernini - Il buonismo a oltranza è solo un atout agli scafisti". (Ren)