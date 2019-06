Maltempo: Sollazzo (M5s) su esondazioni Seveso, è questo il famoso modello Milano?

- Il capogruppo M5s a Palazzo Marino, Simone Sollazzo, commenta le esondazione del fiume Seveso dovuto alle forti piogge che hanno interessato Milano sabato mattina. "Ogni estate alla prima pioggia - afferma in una nota - ritornano puntuali gli stessi disagi causati dall'esondazione del fiume Seveso". "Dov'è la progettualità tanto millantata dall'amministrazione? - si domanda il consigliere 5 stelle - E soprattutto, come mai la Giunta ancora non si è dotata delle paratie proposte da Mattia Calise, ex consigliere comunale del M5S, insieme ai consiglieri di zona Laterza, Agnusdei e Carraro e approvate nel 2014 in sede di bilancio? È questo il famoso Modello Milano? Evidentemente la giunta adesso si focalizza solo sui rincari Atm... nel frattempo con l'esondazione del Seveso si sono allagate numerose stazioni della metropolitana...". Sul tema "il M5s - ricorda Sollazzo - aveva proposto a riguardo un emendamento per le messa in sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture legate al Tpl ma a quanto pare per la maggioranza a guida Pd non ce n'era bisogno. Peccato". (Com)