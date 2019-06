Frosinone: nascondeva droga in auto e in casa, arrestato spacciatore a Sora

- Questa mattina, i militari della compagnia di Sora hanno arrestato I.X., 26enne albanese, a Monte San Giovanni Campano, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un controllo del territorio, infatti, a seguito di numerose segnalazioni secondo le quali in località Reggimento ci sarebbe stata una base di spaccio, i militari hanno notato un’auto, che si è fermata sul margine della strada. Dopo diversi minuti, senza che nulla accadesse, i militari hanno deciso di intervenire, controllando il conducente, che si è mostrato subito nervoso non fornendo alcuna spiegazione sulla sua sosta "anomala" in campagna. A seguito di una perquisizione del giovane e dell'auto, i carabinieri hanno trovato 12 buste del peso complessivo di 7 grammi contenenti cocaina, nascoste nel supporto dello specchietto retrovisore lato guida. I carabinieri hanno allora deciso di effettuare anche una perquisizione in casa, trovando: un cucchiaino intriso di sostanza stupefacente, una bilancia elettronica di precisione e riposti nel comodino della camera da letto e 22mila euro in banconote di vario taglio. Gli oggetti, la droga e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati mentre l’uomo su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Frosinone è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (Rer)