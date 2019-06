Governo: Gelmini (FI), rivela ogni giorno sua anima anti-impresa e statalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salario minimo, Iva, concessioni, ex Ilva, Alitalia, cantieri fermi. Ogni giorno il Governo rivela la sua anima anti-impresa e statalista. Qualcuno spieghi ai nostri ‘eroi’ che il lavoro non si crea con assistenzialismo e iper-regolazione: lavoro lo creano le aziende, non lo Stato". Così su twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia. (Ren)