Cannabis: a Milano commercianti, produttori e politici riuniti all’evento “A raccolta” per sostegno a quella legale

- Commercianti, produttori, ricercatori, politici e giuristi tutti riuniti alla Camera del Lavoro a Milano per ribadire l’importanza di un riconoscimento e di una campagna di sensibilizzazione e informazione sulla cannabis legale. “La canapa industriale non ha un effetto stupefacente - ha spiegato dal palco il ricercatore de 'La Sorbona', Davide Fortin - In tutte le regioni dove sono stati aperti shop di cannabis light si sono abbassati i consumi della sostanza illegale oltre a una diminuzione dell’uso di antidolorifici visto il suo consumo anche a scopi terapeutici. Proibirla non solo alimenta le mafie ma questa incertezza mina anche gli investimenti esteri sull’acquisto. È - ha aggiunto - un’industria legata alla produzione italiana. Ogni quintale di cannabis light raccolta ha un indotto importantissimo italiano con stime che potrebbero avere una crescita enorme”. Il problema è partito da un vuoto normativo sulle infiorescenze: “Stiamo parlando - ha affermato la deputa del Pd Giuditta Pini- di canapa industriale che è normata da una legge del 2016, che non nominava mai le infiorescenze, questo ha reso possibile la crescita dei cannabis shop e tutto il mercato della cannabis legale però poi è l’aspetto che viene contestato nelle varie sentenze. Posto che ogni iniziativa legislativa è ottima, sarebbe sufficiente che il ministero dell’agricoltura, in concerto con quello della salute, facesse una circolare in cui dicesse come ci si deve comportare con questi fiori. In parlamento abbiamo anche delle risoluzioni depositate da vari gruppi, esclusi quelli della maggioranza di Lega e Cinque Stelle, in cui si norma esattamente questo punto. Il problema è che non ci fanno lavorare, non ci convocano più per parlare di questo tema”. (segue) (Rem)