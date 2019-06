Cannabis: a Milano commercianti, produttori e politici riuniti all’evento “A raccolta” per sostegno a quella legale (2)

- Il senatore del Movimento 5 stelle, Alberto Airola, ha ribadito la volontà di convincere della bontà della cannabis legale anche l’alleato di governo: “Quello che vogliamo fargli capire è che non stiamo parlando di droghe e che quindi quella di Salvini è stata una sparata in campagna elettorale ma ora deve fare i conti con una realtà economica che coinvolge anche elettori della Lega in Pianura padana. Non ci sono effetti psicotropi legati all’uso di queste sostanze e so che ci sono colleghi leghisti che sono disposti a discutere. Ci vuole una legge che stabilisca nero su bianco che cosa è lecito e che cosa no”. A chi dalla platea chiede un intervento risolutivo del ministro della salute Giulia Grillo, il senatore pentastellato ha risposto: “La ministra Grillo sta lavorando per cercare il più possibile, perché si deve fare sinergicamente con altri ministeri, di far coltivare la cannabis ad uso terapeutico anche a singoli privati, con piccoli lotti anche magari tenendo fuori le multinazionali”. A chiedere tempi rapidi è anche Riccardo Magi, deputato di +Europa: “Sta venendo fuori l’essenza di uno stato proibizionista che ha bisogno di fare delle crociate che distolgano dai problemi reali e nel mentre danneggiano il paese. C’è bisogno di un impegno, sono felice della disponibilità trasversale, però bisogna farlo in tempi rapidi, nel giro di settimane, con un provvedimento legislativo. Sottoscriverò quello di Mantero, c’è una maggioranza favorevole alla legalizzazione della canapa e derivati. C’è bisogno anche di parlamentari che agiscano al di fuori del vincolo di mandato”. Una chiarezza normativa è richiesta anche dai sindacati di polizia: “È una situazione complessa che deve essere affrontata senza ulteriore ritardi - ha detto Gianni Mancino di Silp Cgil - Dobbiamo trovare un punto d’incontro una normativa che sia chiara”. Tanti i messaggi di solidarietà al settore da Parte di personaggi del mondo dello spettacolo come Luca Bizzarri e Omar Pedrini. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha inviato un videomessaggio dove ha ribadito il suo sostegno “alla rottura dell'ignoranza che c'è sull’industria della canapa, che si vuole attaccare oggi, un comparto che coinvolge molto giovani - ha precisato De Magistris - Rispetto il lavoro fatto da tante aziende e operatori, di molto giovani, e metteremo in campo iniziative per rilanciare dal punto di vista politico e normativo tutto ciò che ruota intorno alla canapa che oggi è messa sotto attacco anche da questo governo che non si rende conto che così si fa un piacere alle illegalità e alle mafie”. (Rem)