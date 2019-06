Immigrazione: Comune Milano chiede di proseguire accoglienza all'interno del sistema Sprar (2)

- Il 26 settembre 2018 l'Amministrazione ha inoltrato al ministero dell'Interno la domanda per ampliare l'accoglienza di secondo livello, passando da 422 a mille posti nel sistema Sprar, a scapito di quella di primo livello garantita nei Cas (centri di accoglienza straordinaria) comunali. L'obiettivo era quello di puntare su un'accoglienza di qualità che individuasse nelle attività finalizzate all'integrazione (corsi di italiano o di avviamento al lavoro, ad esempio) il punto focale del progetto. A quella domanda non è seguita nessuna comunicazione. Il 4 ottobre 2018 è stato invece approvato il cosiddetto decreto sicurezza che ha cambiato le regole in materia di immigrazione e accoglienza, precludendo, tra le altre cose, l'accesso al sistema Sprar ai richiedenti asilo regolarmente presenti sul territorio. Con una nota del 17 maggio 2019, il Ministero ha chiesto ai Comuni che, come Milano, non intendevano concludere i progetti di seconda accoglienza al 31 dicembre di manifestare l'interesse a proseguire, mantenendo però un numero di posti pari o inferiore a quelli già finanziati. Per le Amministrazioni, si è reso necessario, dunque, ritirare la richiesta di contributo precedentemente presentata, per non correre il rischio di perdere l'intero finanziamento. "Il ministero dell'Interno – prosegue l'assessore Majorino - rimanda da ottobre la definizione delle regole che definiscono il neonato sistema Siproimi, insiste sull'apertura dei grandi centri dove è impossibile realizzare attività che favoriscano l'integrazione e costringe le amministrazioni locali a escludere i richiedenti asilo che non possono più essere ospitati nonostante abbiano un regolare permesso di soggiorno, scaricando sui comuni la responsabilità di gestire la sicurezza con centinaia di senzatetto in più per le strade. È una posizione sconcertante che sta mettendo a dura prova il sistema milanese che finora ha retto molto bene, anche durante l'emergenza sbarchi. La delibera approvata dalla Giunta si adegua a una richiesta ministeriale, ma l'Amministrazione si riserva di valutare l'adesione ai nuovi progetti di accoglienza Siproimi quando il ministro Salvini si degnerà di comunicarci le regole di ingaggio perché non siamo disposti a prestare il fianco a chi vuole un'integrazione di serie B". (Com)