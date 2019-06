Maltempo: esonda fiume Seveso a Milano, strade chiuse

- Questa mattina, intorno alle 9.55, a seguito di forti temporali si è verificata una piccola esondazione del Seveso, rientrata alle 10.15. Lo rende il Comune di Milano. “Resta - si legge nella nota - comunque alta l'attenzione per la possibilità di una seconda ondata di piena dovuta alle piogge a carattere temporalesco che proseguono a nord di Milano. In questo momento è chiusa la viabilità tra viale Fulvio Testi, viale Sarca e viale Suzzani. MM servizi idrici, Protezione civile, Polizia Locale e Amsa sono al lavoro per liberare le strade nel minor tempo possibile. Resta attivo il monitoraggio. (Com)