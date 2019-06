Forza Italia: Cattaneo, bene legittimazione dal basso per rilancio partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna dare atto al presidente Berlusconi di avere ancora una volta capito il momento e intuito la strada da percorrere per rilanciare Forza Italia. Sono soddisfatto che finalmente parta un processo di legittimazione dal basso, di coinvolgimento dei territori e delle migliori risorse. Dobbiamo parlare della nostra identità, tornare a farci riconoscere come il partito di riferimento per la classe media, il partito che difende il risparmio e chiede infrastrutture, che ha ricette economiche credibili e in grado di rilanciare la crescita del Paese. Forza Italia deve confrontarsi, e anche scontrarsi, su idee e visioni, prospettive e identità, l'importante è che tutto non si riduca al banale schema Nord contro Sud. C'è un ampio spazio elettorale che ci aspetta, andiamo a conquistarlo". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo in una intervista a 'Il Giornale'. (Ren)