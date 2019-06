Russia-Giappone: Putin, non ammaineremo nostra bandiera sulle isole Curili

- La Russia non ha in programma di ammainare la bandiera sulle isole Curili nonostante le rivendicazioni territoriali del Giappone. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all'emittente russa “Rossija 1”. "No, non abbiamo piani di questo tipo", ha detto Putin. Il capo dello Stato giovedì, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine della "Linea diretta" con la popolazione, ha detto che si aspettava di proseguire il dialogo con il primo ministro giapponese Shinzo Abe sulla questione del trattato di pace durante l'incontro bilaterale che si terrà a fine mese a Osaka, in occasione del vertice del G20. Mosca e Tokyo non hanno firmato un trattato di pace al termine del Secondo conflitto mondiale, e ciò a causa delle reciproche rivendicazioni territoriali sulle isole Curili meridionali.(Rum)