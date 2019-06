Crollo Morandi: per Genova rimborso da 210mila euro. Salvini, sarò presto in città

- 210mila euro per il comune di Genova: è il rimborso (ufficializzato dai ministri Matteo Salvini e Giovanni Tria) formalizzato per ciascuna annualità 2019 e 2020, calcolato sulla base della stima dei minori gettiti fiscali per gli immobili nei dintorni del ponte Morandi. “Felice di aver rispettato un altro impegno con Genova e i genovesi: non dimentico - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini - i funerali delle vittime del crollo, le aspettative della città, le richieste di aiuto. Settimana prossima tornerò a Genova per vedere di persona i progressi dei lavori e fare il punto della situazione: forza Zena!”.(Ren)