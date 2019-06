Ue: Bernini (Fi), da governo inutile caccia al tesoro

- "Il governo è ormai impegnato in una sorta di caccia al Tesoro nel tentativo di evitare la procedura di infrazione: prima la Cassa Depositi e Prestiti, ora il dividendo extra di Bankitalia. Si brancola nel buio, insomma, senza una strategia precisa che non sia quella di tenere in piedi una baracca che crolla. In queste condizioni, la minaccia di bloccare per rappresaglia le nomine europee sembra più una mossa disperata che un ultimatum. Del resto anche il precedente ultimatum di Conte, quella volta alla sua maggioranza, di non voler essere il primo premier italiano responsabile della procedura Ue è caduto nel vuoto. C'è ormai un insanabile problema di credibilità, interna e internazionale, che contrasta plasticamente con la standing ovation tributata a Draghi da tutto l'Eurogruppo. Fortunatamente l'Italia non è solo il governo gialloverde". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Ren)