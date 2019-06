Migranti: Libia, Guardia costiera intercetta 199 persone in tre giorni

- La Marina militare libica ha recuperato 199 migranti e rifugiati a bordo di cinque gommoni al largo delle coste della Tripolitania in tre operazioni separate mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 giugno. Lo ha confermato oggi ad “Agenzia Nova”, Ayoub Qassim, portavoce della Marina libica. La pattuglia “Fezzan” della Guardia costiera è riuscita a intercettare nove migranti mercoledì, altri 17 giovedì e 40 venerdì: 66 persone in tutto a bordo di tre gommoni. Qassim ha aggiunto che la pattuglia “Tilil” ha effettuato un'operazione Sar (Search and rescue, ricerca e soccorso) mercoledì, durante la quale sono stati recuperati altri 30 migranti. Per finire, altre 103 persone sono state intercettate dalla pattuglia della Guardia costiera libica “Ubari” nella giornata di ieri. I migranti provenivano dal Sudan, dal Sud Sudan, dal Senegal, dalla Somalia, dall'Egitto, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dal Bangladesh; Qassim ha spiegato che sono stati trasportati ai punti di raccolta situati nella base navale di Tripoli, ad Al Zawiya e Al Khoms. Dopo aver ricevuto assistenza umanitaria e medica, i migranti sono stati consegnati al dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale di Tripoli. (segue) (Lit)