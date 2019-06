Migranti: Libia, Guardia costiera intercetta 199 persone in tre giorni (2)

- L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha identificato almeno 666.717 migranti provenienti da oltre 38 paesi attualmente presenti in tutti e 100 comuni della Libia. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto regionale dell’Oim sui flussi migratori in Medio Oriente e Nord Africa relativo al mese di aprile. Il 94 per cento (626.627 individui) proviene da 27 paesi africani mentre il restante 6 per cento (39.716 persone) da dieci paesi di Asia e Medio Oriente. Più nello specifico, la maggior parte dei migranti identificati in Libia provengono principalmente da Niger, Egitto, Ciad, Sudan e Nigeria. Secondo l’Oim, il conflitto armato in corso a sud di Tripoli dal 4 aprile 2019 costituisce una “serie preoccupazione” per i migranti nei comuni di Ain Zara), Swani bin Adam e Qasr bin Gashir. In particolare, degli oltre 6.000 migranti detenuti nei centri di detenzione in Libia, almeno 3.200 si trovano nelle aree più vicine alle linee del fronte. (Lit)