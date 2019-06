Mediterraneo: Moavero al “Vertice delle due rive” a Marsiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, partecipa, domani e dopodomani, 23 e 24 giugno, a Marsiglia, al “Vertice delle due Rive - Forum del Mediterraneo”. Come ha ricordato il ministro, citato in una nota della Farnesina, “l’iniziativa congiunta mira a rilanciare la collaborazione politica ed economica fra paesi rivieraschi delle due sponde del Mediterraneo occidentale. Un obiettivo conforme ai prioritari interessi italiani e a un modello di sviluppo sostenibile, socialmente equo e rispettoso dell’ambiente nell’area mediterranea”. (segue) (Com)