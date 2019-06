Mediterraneo: Moavero al “Vertice delle due rive” a Marsiglia (2)

- È prevista la presenza dei ministri degli Esteri di Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia; inoltre ci sono i rappresentanti delle organizzazioni multilaterali della regione, tra le quali: Unione europea, Unione per il Mediterraneo, Banca mondiale, Bers; intervengono, infine, alcuni esponenti della società civile. Il vertice dei ministri si conclude, alla presenza del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, con l’adozione di una dichiarazione e con la lettura di un “Appello dei cento giovani del Mediterraneo occidentale” da parte di Ouidded Bouchamaoui, imprenditrice tunisina e Premio Nobel per la Pace 2015. (Com)