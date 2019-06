Roma: coltivava droga in casa, Cc arrestano 40enne di Cesano per spaccio

- I carabinieri della stazione di Cesano di Roma hanno arrestato un 40enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con numerosi precedenti penali, è stato fermato dai militari che, nel corso della perquisizione del suo appartamento hanno trovato svariati grammi di marijuana oltre ad alcune piantine, coltivate sul terrazzo. La perquisizione, svolta con la collaborazione dell'unità del Nucleo cinofili carabinieri Santa Maria di Galeria, ha permesso di ritrovare tutta la droga suddivisa nascosta in diverse parti della casa oltre, ovviamente, a tutto il necessario per la lavorazione e confezionamento delle dosi. L’uomo è stato condotto nel carcere di Roma Regina Coeli dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.(Rer)