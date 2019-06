Olimpiadi: Marin (FI), la squadra azzurra è pronta, sport italiano abituato a vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì sapremo se l'Italia potrà organizzare per la terza volta i Giochi olimpici invernali”. Così in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia. “La sfida di Milano-Cortina e dello Sport Italiano è giustamente diventata la sfida di tutto il nostro Paese – ha aggiunto -. Cortina e Milano, il Veneto e la Lombardia, hanno preparato un progetto vincente e che è già stato molto apprezzato dalla commissione del Cio. Il Coni ha fatto al meglio la sua parte costruendo questa grande candidatura italiana condivisa senza mai mollare. I membri Italiani del Cio Carraro, Ferriani e Malagò sono autorevoli e molto ascoltati dai loro colleghi che saranno chiamati a scegliere. Il presidente della Repubblica Mattarella, il Parlamento e il Governo spingono uniti per la vittoria della candidatura italiana. La squadra azzurra ha tutto per vincere. Così come fa da sempre lo sport italiano”. “Lunedì a Losanna sarà in campo l'Italia che sa accettare le sfide, e che sa e vuole vincerle – ha concluso Marin - Idealmente saremo tutti lì per dire che il nostro Paese non è secondo a nessuno. Un grande in bocca al lupo a Milano-Cortina e all'Italia". (Ren)