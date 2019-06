Thailandia: al via vertice Asean a Bangkok, focus su sviluppo sostenibile e cooperazione Indo-Pacifico

- Si è aperto oggi a Bangkok il 34mo Summit dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean), in programma fino a domani, 23 giugno. Il summit di quest’anno, intitolato “Portare avanti il partenariato per la sostenibilità”, punterà a promuovere e rafforzare il consenso tra i paesi dell’Asean per far fronte a una serie di nuove e pressanti sfide globali. I leader dei paesi membri esprimeranno le loro particolari visioni degli imperativi legati allo sviluppo sostenibile, e proporranno piani d’azione per contrastare fenomeni come l’inquinamento dei mari, oltre a delineare la bozza di un quadro per la gestione delle questioni relative all’Indo-Pacifico. I leader del Sud-est asiatico intendono anche concludere i negoziati per l’adozione dell’accordo di libero scambio Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), che oltre ai 10 paesi dell’Asean includerà anche i sei Stati dell’Asia Pacifico che già si sono dotati di accordi di libero scambio con l’organizzazione regionale: Australia, Cina, India Giappone, Corea del Sud e Nuova Zelanda. (segue) (Fim)