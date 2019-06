Roma: blitz Cc antidroga a Tor Bella Monaca, due arresti e sequestri di eroina e cocaina

- Al termine di un blitz antidroga nelle piazze di spaccio del quartiere, i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due spacciatori e sequestrato dosi di cocaina e di eroina. In via dell’Archeologia, i militari hanno sorpreso un 57enne, originario di Palermo, senza occupazione e con precedenti, mentre vendeva droga ad un giovane, identificato e segnalato, quale assuntore, all’Ufficio territoriale del governo. Fermato immediatamente, è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e 720 euro, provento dello spaccio. Nella stessa via, i carabinieri hanno notato un 28enne, originario di Avellino e già noto alle forze dell’ordine, nascondere un piccolo pacco sotto un’auto parcheggiata e sono intervenuti. I militari hanno recuperato il plico, scoprendo che conteneva 16 dosi di eroina. Il giovane è stato ammanettato, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (Roma)