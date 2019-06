Georgia: sedi diplomatiche e Ong accolgono positivamente rinvio corteo Gay Pride

- Diverse ambasciate e organizzazioni non governative hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sul rinvio del corteo del Gay Pride. "Accogliamo con favore la decisione degli organizzatori di Tbilisi Pride sul rinvio del corteo prevista per il 22 giugno 2019. Sebbene la partecipazione a manifestazioni pacifiche di questo tipo sia un diritto fondamentale delle libertà di espressione e di dimostrazione, riteniamo che la decisione della comunità Lgbt+ dovrebbe essere apprezzata, prendendo in considerazione i rischi associati all'attuale situazione nel paese", si legge nella nota, firmata dalla rappresentanza dell'Onu e dalla delegazione Ue in Georgia, e dalle ambasciate d'Austria, degli Stati Uniti, del Regno Unito, di Germania, dei Paesi Bassi, di Francia e di Svezia.(Res)