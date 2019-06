Governo: Brunetta (FI), mercoledì resa dei conti in Cdm con pistola fumante procedura su tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per evitare la procedura d'infrazione, il conto da pagare è salatissimo e dovrà essere pagato già nel Consiglio dei ministri di mercoledì prossimo, dove verrà votato il bilancio di assestamento”. Lo ha scritto in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. “Una riunione che si preannuncia drammatica – ha aggiunto -, perché sarà quella in cui Matteo Salvini e Luigi Di Maio dovranno cedere sul taglio dei 3 miliardi di euro di dotazione del fondo per il reddito di cittadinanza e la quota 100, le loro due misure bandiera rivelatesi un fallimento, abiurare o meno alla loro promessa di evitare l'aumento dell'Iva e, per quanto riguarda la Lega, alla flat tax. Mercoledì, quindi, tutti i bluff di una campagna elettorale che dura da ormai un anno e mezzo verranno fuori e le carte, ovvero i numeri reali, sul tavolo da gioco dovranno essere finalmente scoperte”. “Nella partita a poker giocata contro le istituzioni europee, l'Europa è andata fino in fondo e ora vuole vedere le carte, con la pistola fumante della procedura sul tavolo. Toccherà al ministro Tria mostrarle all'Europa", ha concluso Brunetta. (Ren)