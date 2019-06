Sud: Mulé (FI), impietosi dati Eurostat. Servono politiche attive e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati Eurostat sull'occupazione sono impietosi e umilianti per il nostro Sud: 4 su 5 delle regioni con il più basso tasso di occupazione in Europa sono nel Mezzogiorno d'Italia. Il Governo si convinca una volta per tutte che con misure assistenzialiste come il Reddito di cittadinanza non si abolisce la povertà, non si creano posti di lavoro e non si colma il divario Nord-Sud. Siamo stanchi di ripetere che servono politiche attive e investimenti concreti per il Mezzogiorno, quel Mezzogiorno dimenticato anche nel Contratto di governo". Lo ha dichiarato in una nota Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. (Ren)