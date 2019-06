Maltempo: nuova esondazione Seveso a Milano, salgono livelli del Lambro

- Il fiume Seveso è esondato una seconda volta. Lo rende noto il Comune di Milano. Alle 11.15 nuova esondazione del Seveso in via Valfurva, di maggiore entità rispetto alla precedente delle 9.55, rientrata alle 10.15. Salgono anche i livelli del Lambro. Resta attivo il monitoraggio, continuano gli interventi di Protezione civile, Polizia Locale, Mm servizi idrici e Amsa. (Com)