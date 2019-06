Milano: affidata a Coima gestione per i prossimi 10 anni del parco Biblioteca degli Alberti

- Sarà Coima SGR Spa (in qualità di sponsor), attraverso la Fondazione Riccardo Catella (in qualità di gestore) a occuparsi per i prossimi 10 anni - con un team integrato di competenze - della sicurezza, manutenzione e creazione di un programma di animazione culturale, per il Parco Biblioteca degli Alberi - questi ultimi due servizi in parte già garantiti da Coima dall'inaugurazione del parco, avvenuta lo scorso ottobre, a oggi. Il Comune di Milano ha firmato un contratto con la società, che aveva presentato una proposta di sponsorizzazione successivamente messa a bando e sottoposta alla conseguente fase di negoziazione. "Con questo accordo garantiamo, a costo zero per le casse pubbliche, un'elevata qualità di manutenzione e gestione di un parco che in pochi mesi è entrato nel cuore di milanesi e turisti – dichiara l'assessore all'Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran -. La Biblioteca degli Alberi è una novità nel panorama dei parchi cittadini, non solo per l'evidente complessità progettuale che lo rende così suggestivo e apprezzato, ma anche perché rappresenta il primo esempio di grande area verde senza recinzione. E' quindi fondamentale che la cura e la vigilanza del parco, assieme alla sua animazione, siano ai massimi livelli, e siamo convinti che Coima e la Fondazione sapranno offrire uno standard ottimale. Accordi come questo, più in generale, ci consentono di avere una gestione di alta qualità per i nuovi parchi, particolarmente onerosi, e di concentrare le risorse pubbliche su quelli per i quali è difficile trovare partner e investitori".(segue) (Com)