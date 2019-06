Milano: affidata a Coima gestione per i prossimi 10 anni del parco Biblioteca degli Alberti (2)

- "L'Italia e il resto del mondo attraversano un momento storico di profondi cambiamenti che ci danno l'opportunità di ripartire dalla cultura e dall'etica. - dichiara Manfredi Catella, Fondatore e Amministratore Delegato di COIMA SGR -. Il Paese ha bisogno di aziende Italiane con persone pronte a mettersi in gioco con impegno e passione per far ripartire la nostra economia. Con questo spirito abbiamo assunto l'impegno di gestire un spazio pubblico simbolico dove la comunità si può riunire anche per esprimere e condividere valori e nuovi modelli di comportamento. La Biblioteca degli Alberi diventa un progetto pilota, sintesi di natura e di comunità ed è proprio da qui che partirà entro fine anno la nostra proposta al Comune e ai cittadini di Milano di sviluppare la più grande infrastruttura verde nazionale e internazionale". Fondazione Catella, dopo avere composto una squadra dedicata di professionisti qualificati, si impegna, per conto di Coima, ad effettuare attività di manutenzione finalizzate al mantenimento degli spazi verdi e dei camminamenti interni al parco, assicurando standard qualitativi di alto livello. Lo sponsor potrà effettuare monitoraggi di dati fisici ambientali o climatici utilizzando strumentazioni specifiche di nuova generazione. La Fondazione si occuperà anche della vigilanza del parco, attraverso un presidio mobile, nonché utilizzando il Sistema di Videosorveglianza che verrà realizzato in futuro dal Comune. Le telecamere saranno collegate alla Centrale Operativa della Polizia Locale, che potrà utilizzarle per lo svolgimento di attività di prevenzione e repressione di eventuali reati, mentre lo sponsor e la società incaricata del servizio di sicurezza disporranno unicamente di immagini che non consentano l'identificazione degli interessati ma che potranno essere utilizzate per gli studi relativi ai flussi di accesso nel parco.(segue) (Com)