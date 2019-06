Milano: affidata a Coima gestione per i prossimi 10 anni del parco Biblioteca degli Alberti (3)

- Fondazione Riccardo Catella inoltre darà vita all'interno del parco a un programma di animazione culturale, condiviso con il Comune, finalizzato a valorizzare la ricchezza botanica e a offrire ai cittadini esperienze culturali e sensibilizzarli al rispetto del verde, rendendolo un luogo vivo e attrattivo. In particolare, potranno essere realizzate iniziative di carattere culturale, musicale sportivo, socio-aggregativo, anche di carattere commerciale, inclusa attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con l'installazione di strutture mobili. Lo sponsor potrà realizzare alcune strutture e un Padiglione Temporaneo per ospitare attività, eventi e manifestazioni, oltre a un punto di ristoro con servizi igienici. Lo Sponsor si è inoltre offerto di implementare il sistema di WiFI per garantire un elevato standard di utilizzo per gli utenti del parco. Il progetto di manutenzione e animazione della Biblioteca degli Alberi sarà esteso ad alcune aree pedonali esterne all'area verde (circa 3.500 mq), denominate "Spazi eventi", che a fronte di un corrispettivo economico annuo saranno concesse in uso esclusivo allo sponsor. In questo modo, da un lato si ridurrà lo sfruttamento delle aree del parco, dall'altro, in coerenza con l'impostazione no profit del progetto, si aumenteranno le possibilità di introito necessario allo sponsor per coprire i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché incrementare il prestigio e la qualità del programma di animazione educativa, con finalità aggregative sociali e sportive. (Com)