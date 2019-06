Droga: Palermo, Guardia di Finanza sequestra 190kg di hashish

- Le fiamme gialle di Palermo hanno sequestrato oltre 190kg di hashish stipati in alcuni pacchi ritrovati in un centro di smistamento postale del capoluogo. Stando alle indagini –scattate da una segnalazione anonima- l’hashish proveniente da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, avrebbe fruttato un provento illecito stimato in un milione di euro. (Ren)