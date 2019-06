Maltempo: Coldiretti, nell'ultimo anno grandinate raddoppiate in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno in Italia sono state rilevate fino ad ora 124 grandinate violente pari a quasi il doppio di quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno (+88%). E’ quanto è emerso dall’analisi della Coldiretti realizzata in occasione della perturbazione che ha colpito il nord Italia anche con la straordinaria caduta di grandine nelle città di Milano e Torino dove si contano gravi danni. La grandine – ha sottolineato la Coldiretti – è l’evento più temuto dagli agricoltori nelle campagne in questo momento perché i chicchi si abbattono sulle verdure e sui frutteti pronti alla raccolta provocando danni irreparabili alle coltivazione mandando in fumo un intero anno di lavoro. Il ritorno dei temporali, che si sono abbattuti a macchia di leopardo al Nord, è destinato ad aggravare – ha precisato la Coldiretti - il drammatico conto dei danni nelle campagne dopo una pazza primavera. Sono gli effetti di una tendenza alla tropicalizzazione che – ha concluso la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di eventi estremi, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali e bombe d’acqua i cui effetti si fanno sempre più devastanti. (Ren)