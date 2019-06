Roma: incendio al Quadraro nella notte, fiamme in una lavanderia per cause accidentali

Roma, 22 giu 10:04 - (Agenzia Nova) - Incendio nella notte nel quartiere Quadraro a Roma: in via Gaio Melisso, intorno alle 23, è scoppiato un incendio all'interno di una lavanderia per cause accidentali, sicuramente un corto circuito. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Roma Quadraro. Le fiamme hanno danneggiato alcuni macchinari all'interno dei locali ma i danni sono circoscritti alla lavanderia, in quel momento chiusa. Non si registrano feriti. (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Incendio nella notte nel quartiere Quadraro a Roma: in via Gaio Melisso, intorno alle 23, è scoppiato un incendio all'interno di una lavanderia per cause accidentali, sicuramente un corto circuito. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Roma Quadraro. Le fiamme hanno danneggiato alcuni macchinari all'interno dei locali ma i danni sono circoscritti alla lavanderia, in quel momento chiusa. Non si registrano feriti. (Rer)