Medio Oriente: portavoce Usa, “false notizie su messaggio di Trump a Teheran”

- Sono “completamente false” le notizie secondo cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe inviato un messaggio all’Iran attraverso i canali della diplomazia dell’Oman. Lo ha detto via Twitter la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus. “Queste notizie sono pura propaganda iraniana”, ha scritto la Ortagus. Alcuni organi di stampa hanno riferito ieri che Teheran avrebbe ricevuto un messaggio da Trump, inviato via Oman, in merito ai piani statunitensi per attaccare la Repubblica islamica all'indomani dell’abbattimento di un drone da ricognizione degli Stati Uniti al largo delle coste iraniane. Keivan Khosravi, portavoce del Supremo Consiglio di sicurezza nazionale dell'Iran, ha a sua volta smentito questa ricostruzione. (segue) (Res)