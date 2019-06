Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEInaugurazione al Parco Lambro del primo campo pubblico italiano di Disc Golf e, contestualmente, viene firmato il Patto di Collaborazione tra Comune di Milano, Municipio 3, l’associazione IL Disc Golf e Cascina Biblioteca per prendersi cura delle aree, garantendo la piccola manutenzione del campo e animandolo con tornei e iniziative aperte a tutti. Partecipa l’assessore alla Partecipazione, Open Data e Cittadinanza attiva del Comune di Milano Lorenzo Lipparini, delle associazioni Il Disc Golf e Cascina Biblioteca, cooperativa che si occupa di inclusione sociale, servizi alla persona e inserimenti lavorativi, la Presidente del Municipio 3 Caterina Antola e alcuni rappresentanti del Municipio 3.Cascina Biblioteca in via Casoria 50 (ore 10.30)La compagnia di teatro Ditta Gioco Fiaba, con il sostegno di Fondazione Cariplo e in collaborazione con il Comune di Milano, accompagna bambini e ragazzi in uno speciale percorso dedicato alla storia della Prima Guerra Mondiale dal titolo “1918 + 1”.Piazzale Cimitero Monumentale (ore 15.30) (segue) (Rem)