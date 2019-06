Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini interviene all'evento "Compagni di banco, da 30 anni in viaggio", organizzato dal Banco Alimentare della Lombardia, per festeggiare la ricorrenza dei 30 anni di attività.Associazione Banco Alimentare della Lombardia, Via Papa Giovanni XXIII, 17/19 – Muggiò/MB (ore 10.00)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa alla conferenza “Fiume, città di passione” nell'ambito del 'Garda Lake History Festival'.MuSa - Museo di Salò via Brunati, 9 – Salò/BS (ore 20.30). (segue) (Rem)