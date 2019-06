Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaVARIE"A Raccolta! La cannabis risponde" il primo meeting nazionale per una risposta unitaria ed una strategia che porti al pieno riconoscimento della cannabis light. Sono presenti commercianti e produttori, ricercatori universitari e giuristi, sindacati agricoli come Confagricoltura e CIA o della Polizia (SILP), i rappresentanti di varie amministrazioni locali, parlamentari di maggioranza e opposizione nonché testimonial tra i quali Roberto Saviano, Luca Bizzarri, Omar Pedrini, Giulia Innocenzi.Camera del Lavoro di Milano, Corso di Porta Vittoria, 43 (ore 10.40) (Rem)