Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale nella prima parte della giornata e parte del pomeriggio, quindi in graduale attenuazione fino ad esaurimento in serata, temperature minime stazionarie o in lieve calo tra 16 e 18°C, mentre le massime in moderato calo 23 e 27°. (Rem)