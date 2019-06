Iraq: completamento squadra di governo, parlamento chiamato al voto

- La Camera dei rappresentanti irachena ha fissato per oggi, sabato 22 giugno, il voto per coprire i quattro incarichi ancora vacanti nel governo di Adel Abdul Mahdi: i ministri dell’Interno, della Difesa, della Giustizia e dell’Istruzione. Lo riferisce ad “Agenzia Nova” una fonte parlamentare. Secondo quest’ultima, Abdul Mahdi proporrà il generale Abdul Ghani al Asadi, ex capo delle forze anti-terrorismo, come nuovo ministro dell’Interno; il generale Najah al Shammari per la guida del dicastero della Difesa; Safana al Taei per il ministero dell’Istruzione e Rizkar Mohammed per la guida del dicastero della Giustizia. (segue) (Res)