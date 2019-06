Sri Lanka: presidente Sirisena proroga di un mese stato di emergenza (2)

- Gli attacchi del 21 aprile scorso hanno colpito tre chiese, quattro hotel di lusso e un complesso residenziale nel paese durante le celebrazioni in corso per la Pasqua cristiana. La prima esplosione ha colpito il santuario di Sant'Antonio, nei pressi di Kotahena, una località vicino alla capitale Colombo. La seconda ha coinvolto la chiesa di San Sebastiano di Negombo, provocando almeno cento morti, mentre una terza esplosione ha colpito la chiesa di Sion a Batticaloa, provocando 27 morti. Intorno alle 9 del mattino, inoltre, sono stati colpiti lo Shangri-La Hotel, il Cinnamon Grand Hotel e il The Kingsbury, oltre che il Tropical Inn, una guest house della località di Dehiwala. Nel primo pomeriggio, durante le ricerche della polizia, un ultimo attentatore suicida si è fatto esplodere vicino ad un complesso residenziale di Dematagoda, uccidendo 3 poliziotti e 2 civili. Gli inquirenti ritengono responsabili degli attacchi il gruppo islamico Thowheeth Jama'ath nazionale (Ntj). (Fim)