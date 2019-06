Frosinone: De Palma-Gatti (Fiom), in stabilimento Fca Cassino produzione Alfa rallenta ancora

- "Non ci siamo. Continua l'ondata negativa nell'universo Fca Cassino. Abbiamo appena appreso il nuovo e lungo fermo estivo dello stabilimento dato dall'insieme di ferie ma soprattutto di cassa integrazione. La stagione sta per concludersi così com'è iniziata, male. Il 2019 si è aperto come uno degli anni più neri per tutti gli stabilimenti Fca in Italia. Al di là di quello che leggiamo sui giornali, di possibili fusioni che salverebbero o meno tutto il gruppo, la verità è un'altra, che siamo fermi al piano industriale di Torino". Così in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive e Donato Gatti, segretario generale Fiom- Cgil Frosinone e Latina. "Per il mese di luglio sono state comunicate le seguenti giornate di fermo: 1-5-8-12-18-19-22-25-26 e dal 29 luglio al 21 agosto invece lo stabilimento rimarrà chiuso per ferie. Questi fermi vanno ad aggiungersi ad un bollettino che è a dir poco preoccupante, ma sono i numeri a parlare - hanno continuato i sindacalisti nella nota -. Da gennaio ad oggi abbiamo usufruito di 68 giorni di cassa integrazione (luglio compreso), che sommanti ai permessi collettivi, arriviamo a 74 giorni di fermo. Se infine consideriamo le festività e quant'altro siamo ben vicini ad una percentuale che è spaventosa, quasi pari al 60 per cento di fermo degli impianti". (segue) (Com)