Frosinone: De Palma-Gatti (Fiom), in stabilimento Fca Cassino produzione Alfa rallenta ancora (2)

- "Il piano industriale - spiegano ancora De Palma e Gatti - prevedeva un investimento globale di 5 miliardi, che a Cassino avrebbe portato alla conversione ibrida dei due modelli attualmente prodotti (Giulia e Stelvio) e un nuovo modello a marchio Maserati raggiungendo la piena occupazione entro il 2021. Ma al momento stiamo assistendo solo a crisi e ammortizzatori sociali. La verità è che non solo siamo completamente fermi, da poco sono arrivate le smentite sul Suv Maserati, ma soprattutto non riusciamo nemmeno a pianificare la conversione ibrida dei suddetti modelli! Nel frattempo molte sono state le uscite e l'organico ha subito un calo importante. Siamo passati da circa 4.400 dipendenti nel 2017, 4.185 (2018) a 3.800 lavoratori nel 2019. E le previsioni per il futuro continuano ad essere negative. La Fiom da sempre denuncia lo stato in cui verte lo stabilimento di Cassino, la situazione è diventata insostenibile. È indispensabile che la Regione e il governo nazionale aprano subito un confronto unitario su Fca e componentistica, in un contesto di grande disoccupazione del territorio", hanno concluso i sindacalisti della Fiom nella nota. (Com)